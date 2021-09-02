盧秀燕指出，90％的人民還沒打第二劑，這種情況下說疫苗夠了，會讓人民傷心。（陳世宗攝）

民間企業透露向BNT原廠表達，明年為台灣保留3000萬劑額度。衛福部長陳時中卻表示「數量稍微多了一點」。市長盧秀燕2日在市議會答詢時強調，目前施打第一劑疫苗覆蓋率還不到50％，人民處在焦慮中；說疫苗夠了會讓人民傷心，覺得政府不接地氣；建議中央疫苗不嫌多，趕快買多多益善。

市議員陳成添今天質詢時表示，政府疫苗政策讓台灣人民覺得很無力，第二劑覆蓋率連10％都還不到，國際上變種病毒肆虐，台灣的疫苗還不夠，讓基層百姓覺得很心急。

盧秀燕指出，90％的人民還沒打第二劑，這種情況下說疫苗夠了，會讓人民傷心，會覺得政府不接地氣；建議中央不要拒絕疫苗、疫苗多多益善。疫情肆虐也許要打第三或第四劑才有可能抵抗病毒。呼籲中央不要拒絕疫苗，更不要嫌疫苗多，現在打第一劑的人還不到50％。

陳成添等議員質詢時，為民請命很多民眾都打不到疫苗。盧秀燕強調，這充分顯示民眾的焦慮不安，請政府趕快採購疫苗多多益善。