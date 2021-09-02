第二類疫苗接種對象順序引發爭議，第二類中央及地方政府防疫人員接種名單，人數從9萬一路膨脹到27萬，國民黨批評第二類對象「政府高官」搶打「特權疫苗」；衛福部長陳時中表示，中央政府官員其實打的不多。資深媒體人黃創夏卻認為，公信力重挫，陳時中危矣。

黃創夏2日在《名家論壇》撰文表示，陳時中如今已經被耗損到不再如去年對抗疫情的閃閃發光。很重要的一個關鍵，就是陳時中「公信力」重挫，他說的話不再具有絕對被信賴的說服力。看來公信力重挫，陳時中危矣。

針對第二類對象接種數據中，中央衛生單位一線防疫人員造冊22043人，黃創夏質疑，第二類「中央及地方政府防疫人員」，就是一個過度政治攻防自損公信力的具體例證。中央衞生單位第一線人員有22043，有那些人呢？根據中央政府總員額法，只有13萬0320人，竟然有六分之一的中央政府官員是「防疫第一線」？而且整個衞福部總員額約12000人，多出來的1萬人是哪些人呢？這樣的謊言，當然讓陳時中沒有公信力。

另對於第二類爭議，陳時中8月31日拿出數據說明，在所謂「維持防疫體系運作之重要官員」裡，中央政府層級共造冊1710人，地方政府層級則一共造冊28794人，黃創夏認為，中央政府從總統府到各部會相關局處1710人，和地方政府擴張到28794人，明顯看出地方政府的「好東西要和好朋友分享」，誇張離譜。黃創夏分析認為，可是中央政府擴張到23753人，也是原本3300人的7倍，和國民黨的地方政府相比起來，也不是玉潔冰清啦。機關算盡太聰明，反壞陳時中的前途