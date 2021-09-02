新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台南市目前通報實施減班休息單位數已降為234家，實施減班休息之勞工數則為2573人；市府勞工局長王鑫基進一步指出，相較於上一周大幅減少85家，人數減少近650人，其中最主要復甦的產業是住宿餐飲業及批發零售業，合計減少60家、550人。

「充電再出發訓練計畫」與「安心就業計畫」是針對減班休息受影響的勞工所規畫的方案，據勞工局統計，疫情至今台南已有303家事業單位、5064位勞工申請「安心就業計畫」，補助金額4338萬元；324家事業單位、3461位勞工申請「充電再出發訓練計畫」，補助達1億2681萬元。

勞工局呼籲雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，並將相關資料通報勞工局，以利勞工後續向勞動部申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，之後也會持續輔導轄內實施減班休息的事業單位，以保障勞工權益。