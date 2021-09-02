旅美教授林環牆再度質疑蔡英文總統的「論文門」，並曝光一份文件指出，考選部曾想查蔡英文博士學歷。對此，考選部今天澄清，在78年底之前，持國外學歷報考國家考試都須符合教育部採認規定，請教育部協助函轉駐外單位查證，這是通案性的作法，並無例外。

一直未放棄質疑總統蔡英文論文與博士學位的旅美教授林環牆，昨日又曝光一份文件指出，早在1987年，考選部就曾發函教育部，要求對蔡英文的博士學歷進行調查，認為這段歷史很詭異。

對此，考選部嚴正澄清，在78年底之前，由於國人或外國人持國外學歷報考國家考試，其國外學歷必須符合教育部採認規定，考選部歷來均函請教育部協助，由教育部函轉駐外單位查證。此實為通案性的作法，並無例外。直到教育部於78年12月27日訂頒「查證認定國外學歷作業要點」，授權考選部逕行查證國外學歷後，才由考選部自行處理。

考選部說明，本案為「申請國外學歷採認的考試報名資格案件」，適用於所有持國外學歷報考國家考試的考生，並無針對任何個人。

由於蔡總統之前曾於76年間向考選部申請認定國家考試應考資格，考選部表示，考選部依機關權責，將其繳交之倫敦政經學院哲學博士學位證書，函請教育部協助查證，教育部遂轉函駐英國自由中國中心協助查證。依教育部回函：「其畢業資格經查屬實。」考選部因此認定蔡總統具備所申請考試的應考資格。