理膚寶水線上列車開跑 捷運列車同步登場 19:002021/09/02 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 理膚寶水安心保養列車實境圖。（理膚寶水提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 理膚寶水安心小藍瓶 醫美顏究室禮盒，momo獨家限量2560元。（理膚寶水提供） 理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華20ml，1280元。（理膚寶水提供） 醫學美容保養理膚寶水攜手momo購物網聯手打造「線上理膚寶水3D互動式醫美顏究室」。 即日起至30日，限時推出多重超優惠折扣，消費滿額贈及禮物抽獎，及期間限定「醫美顏究室禮盒」，momo獨家限量2560元，此外，也在臺北捷運淡水信義線、板南線祭出「理膚寶水安心保養列車」內裝，陪伴著捷運通勤族在搭車空檔也能汲取肌膚保養資訊。 《航運股》台灣高鐵中秋疏運再加開184班次列車 乘載率上限8成 百貨周年慶開跑 珠寶腕表打頭陣 #理膚寶水 #列車 #線上 #捷運 #保養 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抓住東奧熱 淡古尋找現代后羿 04:102021/09/02 地方新聞 高市青委會線上參訪 落實青年多元發聲 16:292021/09/01 生活 高鐵中秋再加開184班次 9月4日零時開搶 10:442021/09/02 生活 跟上數位時代 身障者線上求職課程強力招生中 11:222021/09/02 財經 鶯歌陶博館推線上「怪獸小陶師訓練營」限額60名線上開搶 11:562021/09/02 生活 隨時雲逛街 天貓淘寶海外推出刷卡預購新服務 14:492021/09/02 兩岸 數位人才最搶手 資展國際成孕育搖籃 12:002021/09/02 寶島 台科大、九州大學合作 首批2位雙聯碩士學生畢業 13:432021/09/02 生活 《半導體》防疫期招募不間斷 華邦啟動線上徵才 15:592021/09/02 財經 夏末養生就要「水潤」 名醫自製4種天然維生素排毒水 11:132021/09/02 健康 金鐘56入圍完整名單公布 鍾欣凌3度拚視后小鬼圓遺願 13:502021/09/02 娛樂 生活熱門新聞 更強雷雨來了 明起這裡雨最大 下周恐又有颱風 - 生活 台灣首例Mu變異株確診 羅一鈞證實：60歲女打過2劑BNT - 生活 一天可以吃幾顆蛋？營養師揭正解 6種人要特別注意 - 生活 90萬劑BNT來了！這4種人不能打 8大副作用一次看 - 生活 AZ混打莫德納對象擴大 開放所有第一類混打疫苗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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