理膚寶水安心小藍瓶 醫美顏究室禮盒，momo獨家限量2560元。（理膚寶水提供）

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醫學美容保養理膚寶水攜手momo購物網聯手打造「線上理膚寶水3D互動式醫美顏究室」。

即日起至30日，限時推出多重超優惠折扣，消費滿額贈及禮物抽獎，及期間限定「醫美顏究室禮盒」，momo獨家限量2560元，此外，也在臺北捷運淡水信義線、板南線祭出「理膚寶水安心保養列車」內裝，陪伴著捷運通勤族在搭車空檔也能汲取肌膚保養資訊。