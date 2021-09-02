中央流行疫情指揮中心今日公布1起北市死亡個案，弔詭的是，該案例早在6月27日死亡，卻在2個月後才「校正回歸」，引發外界熱議，衛福部長陳時中更要求北市府出面督導。台北市衛生局今日坦言，該家醫院為北市立聯合醫院中興院區，雖有依規定於24小時內完成病歷摘要與死亡診斷書上傳，卻因疏漏遲至8月31日才補登死亡日期，將要求院方全面檢討。

陳時中下午2時記者會上表示，今日有1例死亡個案是在6月27日過世，但就診醫院卻沒有落實通報，直到家屬和北市請領慰問金後，才發現有沒通報的情況。陳當場直言「請台北市督導該院，以後要申報確實，一定確認後趕快申報出來。」

針對死亡個案延遲通報一事，衛生局疾管科長張惠美稍早在防疫記者會上表示，第五類法定傳染病個案確診後死亡，診治醫院須於傳染病個案病例資料的匯集平台，上傳死者資料和病歷摘要，同時要在法定傳染病個案系統登錄死亡日期，也證實該院就是北市聯醫中興院區。

衛生局主秘邱秀儀補充表示，此案在比對過程當中，初判是系統出問題，因為中央系統較多，主系統是疾管署法定傳染病系統，後續還要去不同子系統上傳登錄死亡日期等資料，還在釐清是哪個環節出問題。

北市衛生局下午6時再度發稿說明，內容指出該名死亡個案（案9933）為66歲男性，5月27日因確診入院隔離治療，6月27日病逝，聯醫雖依規定於24小時內、28日完成病歷摘要與死亡診斷書通報上傳，但個案死亡日期卻在8月31日才補登衛福部疾管署傳染病通報系統。

張惠美受訪時指出，本起事件確實為聯醫同仁疏漏，某個欄位因疏忽沒登錄完成，系統也未有防呆機制告知院方，現已要求相關人員全力檢討，避免類似情事再發生，衛生局也會加強督導，呼籲各醫療院所務必依規定於24小時內登錄個案死亡日期，至於是否有人員將因此被懲處，她則不願多說。

此外，台北市衛生局表示，北市今日共計有2例新冠肺炎確診個案，為境外移入1例，自美國入境，本土1例則為30多歲男性，居住於中山區，感染源尚在釐清中，相關足跡與疫調也還在調查。