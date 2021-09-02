台東池上青農魏瑞廷攜手新銳藝術家曾子嘉、吳豐君，跨界創作推出陶藝燭盤和插畫。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

台東池上青農魏瑞廷攜手新銳藝術家曾子嘉、吳豐君，跨界創作推出陶藝燭盤和插畫，將作品推向奧丁丁NFT交易平台，讓每1位創作者作品透過平台交易賣出，更可杜絕剽竊創作者的智慧財產。

阿美族插畫家吳豐君擅長科技虛擬風格畫作，透過電繪將池上神之米金黃稻浪、魏瑞廷、區塊鏈、IoT氣象站、田間生態等元素彙集於《神之米的晨與夜》畫作中，清楚呈現傳統農業與現代科技間結合，展現魏瑞廷透過區塊鏈科技替傳統農業找到新的發展契機。

陶藝家曾子嘉透過創意雕塑呈現魏瑞廷將台灣稻米外銷至全球的意象，推出陶藝品《區塊鏈走進農田》、《區塊鏈與農田結合》2作品限量各1件，以蠟燭盤象徵台灣土地，以刻上金黃稻米的屋型燈罩，象徵區塊鏈與夢想交織的網，透過燭火的映照，寓含神之米與台灣農業銷至全球的藍圖，進而點亮世界。

魏瑞廷表示，這次所發行的農業NFT，在全球市場算是首創，希望這個創新嘗試，讓傳統農業能朝多元化發展邁進，詮釋「農業不只是農業」，在創新思維的引領下，還有更多無限可能。

此外，曾子嘉、吳豐君分別為花蓮、台東人，魏瑞廷期望透過跨界創作以不同形式與質材詮釋池上禾穀坊神之米的多元面貌，透過NFT的關注度，幫助年輕藝術家創造曝光與建立新銷售管道，讓花東的孩子能被世界看見。