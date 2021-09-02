台南市登革熱病媒蚊密度大幅增加，黃偉哲指登革熱已經兵臨城下。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

近期頻繁降雨，台南市登革熱防治中心巡查發現民間積水容器增加，病媒蚊密度更增加3倍，台南市長黃偉哲表示，登革熱疫情已經兵臨城下，2015年台南曾發生登革熱大流行，這場疫情殷鑑未遠，市府將加大力道稽查、嚴罰，大家擔不起2015噩夢重演。

台南市登革熱防治中心指出，近期市區積水容器增加，病媒蚊密度也增加3倍，統計今年第33周卵桶監測平均陽性率達55.26％、總卵粒數6萬5192粒，比前1周增加4萬2042粒，其中，又以安南區增加最多。

黃偉哲說，近期相關人員稽查誘卵桶，發現超過一半以上的誘卵桶都有蚊子產卵，2015年台南曾發生登革熱大流行，2萬多人確診、100多位市民失去寶貴生命，這個事情殷鑑未遠，有些市民朋友忘了，但市府團隊不能忘，即起針對登革熱防治將加大力道清查孳生源，如發現積水容器有病媒蚊產卵，若不清除，該罰一定嚴罰。

登革熱防治中心指出本周誘卵桶指數平均陽性率60％％上、卵粒數500粒以上共12里，包括仁德區1里（土庫里）、北區1里（成功里）、永康區3里（三民里、龍埔里、東橋里）、安南區5里（城南里、布袋里、州南里、公親里、州北里）、東區2里（關聖里、南聖里）、南區4里（大林里、省躬里、明德里、大成里）。其中，安南區總卵粒數6萬5192粒，較前1周增加4萬2042粒。

衛生局也提醒，自4月1日起，公、私場所所有人、管理人或使用人及民眾應主動清除場所內登革熱及其他孳生源，凡未主動清除者，衛生局依傳染病防治法第25條第2項及第70條第1項第1款規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，截至目前已開立385張舉發通知書。