台南市政府拚振興、搶攻五倍券商機，台南購物節祭出最大獎抽800萬元房子，由於去年送2戶房子抽獎，每戶市價約400多萬元，今年1戶3房近800萬元，市長黃偉哲2日說，考慮加碼送第2戶房當大獎，但目前還在努力找尋房子中。

黃偉哲說，各縣市卯起來拚振興券加碼，台南今年最大獎是1戶3房約800萬元，位於九份子重劃區，去年送2房輕豪宅，今年其實已經比去年的房子條件更優，但畢竟去年有2戶，考慮加碼抽第2戶房，目前還在尋找中，但他也說，「已經很擔心不知道明年要抽什麼？」

疫情降級後首檔商圈活動於新化登場。新化大目降中秋嘉年華活動結合「好想兔」，於新化老街及商家設置8個好想兔打卡點，遊客自10日至30日期間拍照打卡，集滿7個景點，即可兌換1份限量好禮。此外，活動期間到店家消費滿額，或訂購「來新化烤肉Bar」烤肉禮盒，可獲得摸彩券1張，有機會可抽中智慧電動車。

經發局副局長蕭富仁說，目前盤點整合各區商圈、區公所規畫相關振興實體活動，9月一路到年底安排10幾場主題活動，均採取結合線上購物、線下實體輕旅行型態，希望吸引全台民眾「錢」進台南消費。