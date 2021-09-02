近期在南韓年輕族群中，有愈來愈多人出現「比起日本更討厭中國大陸」的想法，中方媒體認為主要原因可能是該國政治人物的不斷攻擊，以及民眾普遍親美等；不過《紐約時報》指出，原因出在北京外交政策、新冠肺炎（COVID-19）處理方針，以及自中國大陸飄到南韓的空氣汙染等問題。

《紐約時報》（New York Times）表示，南韓民調公司Hankook Research和新聞雜誌SisaIN近期對約1000名民眾進行調查，結果有58%民眾對中國大陸有極負面印象，而抱有良好印象者僅僅只有4.5%；另外，美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）進行的其他民調還顯示，在當時調查的14個國家中，年輕族群反中情緒高於高齡族群者僅有南韓一國。

日本新聞網站「Searchina」引述中方媒體對此現象的看法，稱其中一個原因是南韓總統大選即將於2022年3月9日到來，候選人不斷藉由抨擊中國大陸來獲取支持，影響年輕族群的想法；並認為雖然南韓政府在美中之間搖擺不定，但該國民眾普遍親美，在中美二選一之下，大多南韓民眾仍會支持美國。

不過「Searchina」指出，中方媒體論點僅關注南韓國內的內部因素，完全未考慮中國大陸行為等外部因素。《紐約時報》則認為，南韓年輕一輩在自由風氣之下成長，將北京外交政策視為對民主社會的威脅；另外，他們也批評中國大陸在南海的行為、對新冠肺炎的處理方式，以及被認為來自中國大陸、經常影響南韓境內的空氣汙染等。