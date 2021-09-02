六十年代傳奇搖滾樂團地下絲絨的第一張、同時也是最經典的一張專輯《The Velvet Underground ＆ Nico 地下絲絨與妮可》，以香蕉做為封面的專輯，可謂流行音樂史上最著名的唱片封面之一。該團的紀錄片《優雅與殘酷之間：The Velvet Underground》即將登場。

被滾石雜誌稱為「歷史上最有預見性的專輯」最初在1967 年推出時銷量和口碑都不如預期，卻因身兼主唱和吉他手的盧里德，他坦白不造作的歌詞和廣泛取材，涉及性、毒品和嬉皮文化等元素，在美國「反文化運動」開始之前，就已經被寫在歌曲裡而開始受到關注，因而獲得此稱號。

儘管活躍期間不算太長的地下絲絨，卻因「正好」順應時代、搭上時機和潮流，就這樣一舉改寫了搖滾音樂的樣貌和歷史，至今仍是眾多的獨立音樂和樂團的啟蒙前輩，在1996 年正式登上「搖滾名人堂」。

這樣的傳奇似乎早由他們的經典歌曲〈I’ll be your mirror〉預言，鏡像會不斷一面又一面地反射，不僅顯現過去也照映未來，搭配由安迪沃荷打造的普普風封面早就暗示，這重複、機械化的複製核心，以及充滿商業性和剝皮的互動設計，會是未來人類被消費性文化所主宰的生活型態。

當搖滾樂也能成為驚世預言，地下絲絨做了最簡單明瞭的示範。《優雅與殘酷之間：The Velvet Underground》由《搖滾啟示錄》獲得威尼斯影展評審團大獎的陶德海恩斯執導，結合獨家專訪、和多片段從未曝光的現場演出片段將於 10 月 15 日在 Apple TV＋ 獨家上映。