陳庭妮、林柏宏兩人身著Loewe秋冬服裝，共同出席義享時尚廣場專門店開幕活動。（Loewe提供）

陳庭妮、林柏宏兩人繼《火神的眼淚》後，於電影《青春弒戀》中再度聚首，這也是兩人於疫情後第二度公開露面，談到電影中兩人的情感，陳庭妮笑說從兄弟情變成另一種奇妙的感情關係，正要說出來時遭林柏宏阻止說「會爆雷」。但雙方合作時間這麼長，兩人表示對彼此印象最深的部份就是誠懇的眼神，還互許對方是最佳Soulmate；而問到今日最滿意的服裝單品，林柏宏笑說自己身上的綁帶長褲讓他非常有感。「如果緊一點就表示最近健身有成。」同時大方活動自己的腿部表示自己健身有成，大動作讓妮妮看了直呼害羞。陳庭妮則說自己特愛腳上的黑色軍靴，大大圓圓的舒適型楦頭是她鞋櫃裡沒有的，直呼想直接穿回家。

Loewe在高雄E Sky Mall開設南台灣第一間販售全系列商品的專賣店，這也是暨台北微風南山後，第二間販售Loewe全系列男女裝、香氛的店鋪。高雄專門店同時通過LEED（環境和能源設計領導力）金級認証與FSC森林認証，意即砍一顆樹就再種一顆回去，為環保更盡心力。