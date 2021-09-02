中廣董事長趙少康重回國民黨後發起「戰鬥藍」行動，想再提振國民黨戰鬥力，但有國民黨內本土派質疑是另起爐灶。國民黨高雄市議員宋立彬表示，國民黨現況與新黨出走當時時空背景已經完全不同，無需過度擔心。不過，他認為趙少康組織「戰鬥藍」就是趁機展現實力，累積自己2024的能量。

據《中評網》報導，宋立彬表示，國民黨現在的資源非常有限，國民黨內也沒有本省派與本土派之分了，都已經混合為一。當初的時空背景和現在已經不一樣，無需過度擔心當初新黨出走的影響。

宋立彬認為，趙少康發起「戰鬥藍」行動，是在告訴國民黨「我有實力，要看到我」，所以不管誰當黨主席，趙少康希望2024一定要被考慮，也趁此機會來結盟，累積自己2024的能量。因為趙的聲量與動作很大，每一個黨主席候選人都會緊張，都會想去拉攏趙，這是很正常的，且趙這時候若不做動作，何時才要動作。

另外，趙少康已與賴士葆、孔文吉、吳斯懷等25名國民黨立委座談，聽取四大公投、修憲等重大議題意見並凝聚未來奮鬥方向；預定下周四召開「戰鬥藍」行動記者會，公開戰鬥藍宣言以及初步成員名單。