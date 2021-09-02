世界衛生組織WHO近日公布5種新冠病毒「需留意變異株」，其中Mu變異株具免疫逃脫特性，能使疫苗保護效力降低，引起關注。對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（2）日證實，台灣已出現首起感染Mu變異株的個案。

羅一鈞指出，國內首起哥倫比亞變異株案例，為8月5日境外移入確診個案案15858，該案為本國籍60多歲女子，自美國搭機返台，8月3日入境時無症狀，且已接種過兩劑BNT疫苗，但在機場唾液採檢為陽性確診，後判定為哥倫比亞變異株。

羅一鈞表示，不論南非新變異株或是Mu變異株，從序列可看到有許多突變，都和疫苗脫逃有關，會造成疫苗保護力降低，仍需後續研究才能證實，目前國內僅有一例Mu變異株，還沒發現第二例。

世界衛生組織在8月30日正式將變種病毒株「B.1.621」，命名為「Mu」變異株，Mu變異株是今年1月在哥倫比亞出現的變異株，至今已在39國現蹤，日本昨（1）日也發現2例感染Mu變異株個案，分別從中東及英國入境。