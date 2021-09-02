雲林縣口湖鄉下崙福安宮舉辦「開筆禮」，為國小新生開啟智慧與品德。（下崙福安宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉下崙福安宮丁府八千歲除了協尋失物靈驗，還有「讀書王爺」稱譽，廟方2日為下崙國小一年級新生舉辦「開筆禮」，今年地方民眾原本擔心會因疫情無法辦理活動，幸好疫情控制得宜，讓活動得以順利舉行。

「開筆禮」是對新生開始識字習禮的啟蒙教育形式，被視為人生4大禮之一，象徵孩子們即將走上知書明禮的歷程。2日福安宮透過丁府八王爺開筆禮為孩子們開啟智慧，希望孩子能效法丁府八王爺「仁義褆身、忠厚維家」精神。

「開筆禮」會與者包括縣民政處處長張政國、雲林縣議員黃文祥、鄉民代表王紫陽、王溪邊、王碧聰、福德宮主委曾煥圖等人，張政國表示，福安宮開筆禮是地方信仰結合教育最佳例子，期待透過這樣有意義的活動，讓下崙的孩子與故鄉產生連結，建立故鄉認同感。

開筆禮活動由「下崙國小兒童樂隊」演奏音樂掲開序幕，下崙國小校長黃淑玲說，因為疫情關係，甫成立的樂隊無法到校實體集訓，從上學期停課後就辛苦進行線上教學，來到福安宮廣場表演，剛好由丁府八王爺驗收集訓成果，為11月的全縣音樂比賽取得好彩頭。

下崙國小家長會會長林耿玄則代表學校家長，感謝福安宮為下崙的孩子舉辦這麼別具意義的活動，更感謝所有參與的新生家長，陪伴孩子一起開啟智慧、養成品德。

福安宮指出，八千歲為明末官員，從幼至老手不釋卷、飽讀詩書，對明朝末年的典章制度修正貢獻良多。神尊造型為右手執筆、左手握書，因此被尊稱為「讀書王爺」。