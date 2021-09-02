桃勤人員疑似在疫苗出艙卸貨前，在艙內先拆除布條一事，引發違法議論，中央流行疫情指揮中心陳時中也在記者會中說，移除布條是否違法，由海關認定。對此，台北關務署表示，「移除字條乙事，海關不得而知，亦無從處分」。
當兩基金會都發表新聞稿聲明，陳時中也認了有移除疫苗貨物上「复必泰」布條一事，對於貨艙內的小動作是否違法，交由海關認定。台北關務署也在2日傍晚發送簡短聲明表示，「本案BNT疫苗係德國原裝並由國外倉儲業者覆以黑色膠膜包覆，復以盤裝網繩固定載運，膠膜完整無拆痕跡，海關以貨物實際到貨狀況為主，所稱機組人員移除字條乙事，海關不得而知，亦無從處分」。
由海關聲明看出，就算是全世界都知道疫苗貨物上綁有布條，兩個基金會和官員也認了有移除布條一事，究竟是否進入貨艙的桃勤人員所為？移除的時間點為何？都沒有相關人員出來說明，但在海關完成驗放前，貨物的完整性確實已遭破壞，僅管只是外掛布條。但聲明的重點，不是先去訊問桃勤人員上機是何作為？而是是直接以現場沒有看到，「不得而知，亦無從處分」結案，令人咋舌。
另外，對於桃勤人員進入貨艙內，「疑似」在艙門關閉下動手腳拆除，也恐涉及多項適法問題。首先航空器是國土的延伸，桃勤人員是否有得到機長允許進入貨艙，對貨物進行裝卸以外的動作？再者，在海關監管仍未放行前「擅行改裝」拆除布條的動作，也涉嫌違反「海關緝私條利」第35條，兩基金會應該沒有這麼大的權力，可以讓桃勤人員上機拆除，所以是哪位「有力人士」，權力可以大到指派人員進入他國航空器內搞小動作，耐人尋味。
面對相關問題的訊問，桃勤公司僅以簡短的「本公司僅負責航機貨物裝卸載作業，所詢事項概無法說明，尚祈見諒」，告知媒體記者。
現場還有多位穿著CID背心的刑事局人員全程錄影，記者詢間是否有錄到桃機人員上貨艙後關門畫面，得到的回應竟然也是「沒有看到」。
前海關官員私下表示，如果只是拆布條就還好，但是如果是「拿取非法夾藏貨品」，那事情就嚴重了，日前行政院長才對海關查驗口貨物鬆弛大聲斥責，今日還有衛福部長等官員在場，全國各大媒體還進行全程直播的情況下，若真的發生這種掩耳盜鈴的事，也算是台灣怪譚。
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