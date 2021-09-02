主計處長林淑勤會中報告111年度總預算案編列情形。（台中市政府提供）

台中市政府2日召開市政會議，通過111年度總預算暨附屬單位預算案，歲出預算編列1515.16億元，比今年增加93.13億元，但舉債再降低達2.86億元。副市長黃國榮說，代表台中財政穩健並持續優化外，亦能有效率推動市政；今日市政會議通過的總預算案，將函送市議會審議。

黃國榮說，明年除社會福利持續維持，台中將進入大規模建設時期，預算編列額度較多，包括綠美圖、台中國際會展中心硬體建設預計明年底完工，其他重大建設包括台中巨蛋、水湳轉運中心、市政路延伸、建國北路道路拓寬、東豐生活圈快速道路等將陸續推動。

黃國榮指出，市府為減輕市民育兒成本及照顧負擔，明年將升級「生育暨到宅坐月子津貼」，市民生育兒女一胎將從原先補助1萬元，加碼至2萬元。

主計處長林淑勤會中報告111年度總預算案編列情形，她指出，111年歲入預算總額為1419.16億元，歲出預算總額為1515.16億元，歲入歲出差短96億元，較110年減少2.86億元；顯示市府推動各項重要政策時，兼顧財政永續發展；另附屬單位預算案支出規模為801.56億元，較110年度增加34.54億元，主要為新設立軌道建設發展基金推動捷運藍線建設計畫。

研考會主委吳皇昇指出，市長盧秀燕上任後積極推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，明年預計達到17間親子館、50處公托及270班公幼，完整優化生養環境與福利。銀髮長者關懷部份，將持續推動長期照顧十年計畫(2.0)，也兌現盧市長承諾，續推老人健保補助及假牙補助。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，持續推動「市民限定雙十公車政策」，並推出公車轉捷運優惠方案，更加速啟動iBike倍增計畫，明年致力達成iBike2.0站點1000站目標。為提供民眾舒適宜居的綠地生活，市府積極推動「台中美樂地」計畫，打造全齡共融遊戲場，全力營造更優質的居住環境。

主計處說，總預算案歲出按政事別分析，以教育科學文化支出編列587.09億元，占38.75％居首位；社會福利支出編列288.37億元，占19.03％居第2位；一般政務支出編列248.09億元，占16.37％居第3位，如按成長率最高者為經濟發展支出37.92億元，成長20％，主要項目為水湳轉運中心、市管河川、區域排水及各排水道改善及維護工程等。

其次為社會福利支出28.25億元，成長10.86％，主要項目為未滿二歲兒童托育公共服務及育兒津貼、長期照顧十年計畫(2.0)等；再其次為社區發展及環境保護支出8.83億元，成長10.15％，主要項目為污水下水道建設(含水資源回收再利用)、垃圾分選及固體再生燃料場設置等計畫。

教育科學文化支出微增5.8億元，主因公立高中以下學校大多數已完成冷氣裝設及電力系統改善，減列19.86億元；另增列巨蛋工程15.34億元，及增加外籍教師經費、新建校舍、持續推動國中小老舊校舍整建及活動中心興建計畫等所致。