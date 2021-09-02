位於新莊區的宏匯廣場宣布，即日起全館超過3500坪的娛樂設施、主題樂園、影城全面復業。（宏匯廣場提供）

新北市長侯友宜今（2日）表示，昨日無新增確診個案，位於新莊區的宏匯廣場宣布，即日起全館超過3500坪的娛樂設施、主題樂園、影城全面復業；此外，接駁專車於1日起已復駛，依舊維持「新莊」及「三重」兩條接駁路線服務鄰里往返需求。

宏匯廣場表示，即日起全館超過3500坪的娛樂設施、主題樂園、影城全面復業，9月21日中秋節前會員專屬優惠：全館不限金額消費即贈免費停車兩小時，合併其他停車優惠最多可免費折抵5小時。廣場內各業者優惠措施可到官方網站查詢。

另外，持玉山宏匯廣場聯名卡館內消費，餐飲天天享10％回饋、美麗新宏匯影城購票平日66折、周五六日8折；被跳過的暑假計畫，就到宏匯廣場補回來。

宏匯寶寶匯會員於9月30日前來店出示入學證明，即可兌換入學禮「可愛繽紛水壺」。9月份生日的寶寶匯壽星，會贈送300元蛋糕電子抵用券，千萬別忘了領取。

宏匯廣場表示，今年疫情蔓延添購入學用品時，家長對孩子貼身穿戴、喝水飲食等用品更加重視。目前舉辦中的「超級匯感謝」每位會員致贈12000元電子禮賓券，帶動親子業績成長，館內婦嬰品牌如媽媽餵、GMP Baby、 馨芝愛等品牌，隨著疫情趨緩、親子客回流，已經恢復至疫情前水準、有近2成的成長。

「超級匯感謝慶」1萬2000元電子禮賓券將於9月21中秋節截止，「宏匯e-shop線上購」同步加碼，會員贈送1200元購物金(每筆訂單600元共2張) ，3C及大家電單筆滿6000元現抵600元、再搭配全站999元免運；新註冊會員另外加贈購物金100元。線上線下提供便利超值的多元購物選擇。

接駁專車維持兩條接駁路線，新莊線沿線經正邦社區、 捷運幸福站一號出口；三重線沿線經三重區公所、捷運菜寮站一號出口。接駁服務時間，每日從11點起至晚間9點，每30分鐘發車一班。接駁專車也將遵照防疫措施，到站下客後進行消毒，讓市民便利也安心。