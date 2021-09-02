日本女星松隆子主演的《大豆田永久子與三個前夫》，將於WAKUWAKU JAPAN播出。她在劇中詮釋經歷3段失敗婚姻的建築公司女社長，與3位前夫岡田將生、角田晃廣以及松田龍平的4人關係剪不斷理還亂。該劇是由《東京愛情故事》、電影《在世界的中心呼喊愛》的知名編劇坂元裕二最新力作，譜出異於常人卻又無比真實的「三倍離婚生活」。

松隆子在該劇殺青後笑說：「感謝所有人給我的鼓勵，真的鬆了口氣。當然也要謝謝我劇中的3位前夫以及許多過客們」，強調這是部有點挑戰的作品，但與大家合作真的很開心，也希望觀眾都能看到最後1秒；而除了3位前夫之外，齋藤工、小田切讓等男星則驚喜現身，為此劇增添更多亮點。

該劇節奏明快，加上沙啞卻詼諧的嗓音為每集開場，讓人印象深。這個關鍵「說書人」角色，是由新生代女星伊藤莎莉功擔任，功不可沒。此外本劇還締造十集全部不同片尾畫面以及5首不同片尾曲的紀錄，除了原本就有歌手身份的松隆子演唱，「三位前夫」岡田將生、角田晃廣以及松田龍平更是難得開金口，也成為每集播出必聽的重點。

日本銀河賞為日本NPO法人放送批評懇談會每月會公佈的獎項，此劇獲選原因是「有著愛情的要素，但卻超越愛情、回歸平凡的結局，透過坂元裕二之手展現精彩的劇情。岡田將生、角田晃廣以及松田龍平等3位前夫，加上好友市川實日子表現相當亮眼之外，當然主角松隆子更是無懈可擊。」《大豆田永久子與三個前夫》今晚起，每周一至周五晚間9點在WAKUWAKU JAPAN播出。