宜蘭一名女子小花（化名）去台北找朋友A玩，並由A的友人B搭載前往赴約地點，但B男一見到小花就性慾大發，邀請小花前往摩鐵開房間，小花一度以有男友拒絕，最後仍妥協發生關係，事後控告B男性侵。一審判決B男無罪，案經上訴，高等法院認為判決無誤，駁回上訴，維持原判。

判決書指出，小花控訴，2018年8月間前往台北找朋友A玩，而朋友A因故沒辦法前來接小花，便找了小花不認識的友人B前往搭載，而B男一見到她上車就詢問「要不要去約會」，當時她沒想太多就前往，豈料B男卻違反她意願，強行脫去她的衣服，甚至逼口交1次。

對此，B男坦承有脫去小花的衣服，並讓她口交1次，但否認有強制性交，並稱小花是自願與他前往汽車旅館並自願為他口交，過程中絕對沒有違反小花的意願。

一審期間，新北地院法官勘驗B男車上的行車紀錄器，發現B男曾問小花，「要先休息還是要先住宿」，小花則回覆，「不知道」、「都可以」，過程中B男均未用威脅的語氣說話，顯見小花在進入汽車旅館前早已知道B男要載她去，因此難以認定小花的性自主權有受到妨害，最終判決B男無罪。

案經上訴，高等法院法官再次勘驗證據，認定小花在與B男對話的過程中，B男不斷安撫小花，勸導小花前往汽車旅館，且小花自始至終只有委婉推託，並沒有直接或是正面表達反對。

法官認定，B男並無透過行為壓抑或妨害小花的性自主權，雖其行為造成小花不舒服，但尚難以被認定達到妨害、壓抑、違反小花性自主的程度，因此駁回上訴，維持原判決。可再上訴。