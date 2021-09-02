（新台幣對美元匯率，境外走勢已提前回貶。資料來源／STOCKQ）

台北匯市2日新台幣對美元匯率出現「五連升」，收盤價27.732元，看似強勢新台幣再出，讓出口機械業者冷汗直流；然而，觀察境外新台幣對美元匯率，2日已出現第二天回貶，透露出新台幣匯率升勢將暫歇。

國際交易商分析，關鍵不在新台幣是否衝過頭而止步，而是美元這周以來無意展現弱勢，美元指數連2天貼著均價線碎步前行，支撐在92.5上下。

類似新台幣匯率情況，歐元對美元、加幣對美元的匯率走勢，本周迄今都遇上季均線或月均線的關卡，歐元來到1.185、加幣來到1.261就升幅縮小，美元不示弱、力阻軟腳。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，美國時間3日公布8月非農報告，假如數據再次超越市場預期，將更能說服聯準會可在年內開始縮債，亦表示出經濟復甦步伐正進一步加強，讓聯準會掌握到的利多消息多更多， 美元受到提振反彈的機率便比較大。

一如歐元對美元、加幣對美元等主要國際貨幣的匯率都遇上關卡，楊傲正指出，富拓美元指數目前也停在關鍵的前次低點1.0845水準附近，是目前上行趨勢線的關鍵支撐水準。如果美國利多再出，富拓美元指數能守住1.0845水準，就有機會反彈並突破前次高點1.0930水準，「一浪高於一浪」的形勢和上漲趨勢線都將可延續。