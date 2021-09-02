大陸全力發展3倍體牡蠣，具有不用繁殖、只管長肉、生命力強等優勢，已有台灣業者準備進口3倍體牡蠣苗養殖，雲林縣台西鄉漁民認為未來全台傳統2倍體牡蠣產業將大受衝擊，且3倍體牡蠣苗來源將受制於大陸，台灣有3倍體技術，盼漁政單位即早因應。

台西鄉39歲年輕牡蠣農丁健家，養殖牡蠣已有12年經驗，平日經常與一群年輕同業研究牡蠣養殖技術與未來發展，最近得知已有貿易商將從大陸進口3倍體牡蠣苗，引起他們的注意，研究後發現3倍體牡蠣一旦引進台灣，將造成全台牡蠣產業重大衝擊。

丁健家表示，大陸由國家力量全力發展3倍體牡蠣產業，先培育出太平洋3倍體牡蠣，成功在大陸北方沿海養殖，後來發現太平洋3倍體牡蠣較不耐熱，無法在大陸南方沿海養殖，近年來又成功培育耐熱的葡萄牙3倍體牡蠣，目前已在南方沿海順利養殖。

丁健家說，台灣目前以傳統2倍體牡蠣養殖為主，雲林縣除了養殖，也負責育苗，再將牡蠣苗送往嘉義、台南養殖，整套牡蠣產業鏈行之有年，也相當穩定，一旦大陸3倍體牡蠣苗引進台灣，傳統牡蠣育苗產業可能因此逐漸萎縮甚至消失，影響整個養殖生態。

丁健家解釋，3倍體牡蠣全靠人工育苗，自身無法繁殖，所以不會因繁殖期而變小變瘦，只需負責不斷長肉，因此牡蠣仁重量比傳統牡蠣多3至5成，且抵抗力強不易染病死亡，目前將從大陸進口的3倍體牡蠣苗，成本只比傳統牡蠣苗略高，經濟效益卻大為提高，極具競爭力。

目前台灣漁政單位已有3倍體牡蠣育苗技術，丁健家建議，由於3倍體牡蠣育苗工作需龐大經費與土地，宜由國家負責育苗或輔導民間育苗，並思考如何兼顧傳統牡蠣產業，以維持台灣原生牡蠣生態，同時讓消費者有更多元的選擇。