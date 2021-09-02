遠東SOGO復興館1、2樓精品今年1至8月成長3成，帶旺其他樓層業種，講求「縱向效應」，店長許淑賢表示，6月疫情嚴峻，百貨整體都衰退，國際精品僅掉個位數，當時復興館採預約邀VIP到店效果好，人雖少但買得多；7月慢慢回穩成長4、5％，8月再攀升19％，盤整1至8月已較去年增3成，新客交易客數增1萬，動能來自「商品力夠、島內消費」相輔相成。

SOGO復興館La Feta高質感真皮短版西裝外套，原價3萬6800元、特價3萬1280元；條紋藝術百褶裙，原價1萬1800元、特價1萬20元。（SOGO提供）

由於精品發揮「縱向購買效應」，B1化妝品、頂級香氛整體個位數成長，3樓Max Mara、Longchamp等輕奢、名品服飾也帶動，8、9樓家電/家用8月業績對比去年則持平；也因去年周年慶業績好，今年精品訂貨量較去年多2倍，顯見今年買氣比去年更高。本月趁秋冬新品到貨，5樓16家女裝、配件斥資千萬改裝，1日全新登場；4樓引進日系輕奢珠寶ete、歐系品牌LANCASTER，B1新引進頂級保養品VALMONT。

SOGO復興館VALMONT幸福面膜組，價值1萬200元、特價7800元，限量30組。（SOGO提供）

SOGO復興館BURBERRY全台獨家/全球限量色Olympia金盞花黃色，價格店洽。（SOGO提供）

21日前正值「2021 A/W FASHION時尚復興In Stylish」，今（3日）起至8日是「時尚盛宴 VIP WEEK」，國際精品、名品服飾、藝品、寢飾指定品牌單筆每滿1萬現抵500，21日前11家銀行4%金喜刷回饋無上限。今晚VIP NIGHT邀國寶級京劇藝術大師吳興國與舞蹈家林秀偉壓軸展演，限定50人已額滿，許淑賢表示，VIP NIGHT就是要讓會員輕鬆參與活動、鑑賞新貨，為周年慶預備。雖不在創造單日業績，VIP出手也頗可觀，6天3億元可望與去年持平，對比前年成長17％。