首批BNT疫苗今天清晨抵台，食藥署表示，今晨已派員辦理民間捐贈BNT疫苗共93萬3660劑（批號：1G042A，效期：111/01/15）之冷鏈查核與樣品抽取作業，共抽取588劑樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格後將立即核發封緘證明書，最快9月16日能完成。

食藥署說，本次輸入之BNT疫苗，於9月2日清晨自盧森堡空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-60℃至-90℃），至下午5時完成。

本次BNT疫苗共抽取588劑樣品進行疫苗異物檢查，在-80℃冷凍倉儲封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共93萬3072劑封緘後，即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。