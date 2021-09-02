北市警方又傳出風紀案件，市警局督察室調查，南港分局交通隊林姓警員，疑協助朋友製作不實事故紀錄、幫查個資並申請保險理賠，涉犯偽造文書罪，另內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，在偵辦毒品案時，遭犯嫌指控收取20萬「喬案費」，涉及詐欺，北市警方調查自清後，將兩警移送士林地檢署偵辦。

台北市警察局指出，兩案均已移送檢方偵辦，未來將持續要求各級主管勤教嚴管，發現員警違法犯紀徵候，主動查處，依法從嚴究辦，秉持「毋枉毋縱」立場，「不掩飾、不庇縱、不護短」，展現決心維護警譽。

警方督察系統日前獲報，南港分局林姓警員2021年1月時，偵辦一起交通事故保險理賠，因其中一方與林熟識，林即暗中協助調查另一方個資，另涉製作不實的事故紀錄。

內湖分局胡姓偵查佐則於2020年7月，偵辦一起毒品案件，將林姓嫌犯移送法辦，但林姓嫌犯事後指控，案件移送後他與胡姓刑警聯絡，希望他能「擺平案件」大事化小，並給予20萬「喬事費」，胡當時收錢並表示可以處理，不料林男事後仍遭通緝、逮捕，憤而提出檢舉。

胡姓偵查佐否認收錢，但警方認為事有可疑，訊後仍將他依詐欺罪移送法辦。

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