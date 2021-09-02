中國有關部門今天透過黨媒《環球時報》披露加拿大公民康明凱、邁克爾的犯罪事實及二人在押相關情況，加方聲稱中方逮捕康明凱、邁克爾是對孟晚舟被捕案的報復。中國外交部發言人汪文斌今天（2日）在例行記者會中斥責加拿大：混淆是非、倒打一耙。

汪文斌表示，中方已多次就康明凱案、邁克爾案闡明嚴正立場，從有關部門披露的信息來看，康明凱、邁克爾二人犯罪鐵證如山，中國司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件，在此過程當中，二人的各項合法權利得到充分保障。有關部門還在法律允許的範圍內，對他們給予了人道主義關懷。

汪文斌指出，孟晚舟事件同上述加拿大公民個案性質完全不同，加方一方面無視美方炮製孟晚舟事件的政治圖謀，以及孟晚舟沒有違反任何加拿大法律的事實，執意充當美方對中國公民實施政治迫害的幫凶。另一方面，加方大肆炒作上述加拿大公民個案，污蔑中方搞「任意羈押」、「脅迫外交」。

汪文斌指出，事實再次證明，加方所作所為完全是混淆是非、倒打一耙，中方對此堅決反對，強烈譴責。加方應該正視問題，停止誤導輿論，甩鍋推責，停止對中方污蔑抹黑，同時立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。