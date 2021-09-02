國民黨立委萬美玲今舉行「捍衛身心障礙者照護權益修法公聽會」，萬質疑，身心障礙者人數持續增加，社會福利機構使用人數卻只有1萬8230人，似乎不符合現實需要，到底是社福機構資訊不夠清楚？提供的服務不符合需求？還是家長不敢、不放心將身障孩子送到社會福利機構？

萬美玲表示，當家長將身障孩子送去住宿型機構時，因為無法每天見面也礙於身障孩子不善於表達，只能依賴政府的預防措施和稽查，但根據社家署統計，自身心障礙者權益保障法第九十條自民國96年7月11日頒布以來，14年來只有11件是社會福利機構因違反身心障礙者權益保障法第九十條被裁罰，這樣的統計數字是否真的能夠反映出身心障礙者所面臨的現況？現場與會團體代表也從身障家長及機構端各面向提出看法與意見。

萬美玲認為，這次苗栗德芳教養院的事件，除了顯示出現行身心障礙者照護困境，也凸顯現行身心障礙者權益保護法的缺漏，因此將提出身心障礙者權益保障法第九十條條文修正草案，增訂福利機構若導致「服務對象死亡或重傷」的罰鍰，且必要時可令其停辦一個月以上一年以下，以及命令機構停辦、解散的相關規定，而衛福部、法務部及現場團體代表均對修法方向表示支持。

萬美玲最後要求衛福部社家署應將今天團體代表提出的建議及問題點於會後盤點彙整，並於兩周內提供詳細書面回應，並將團體代表提出的相關意見作為未來施政方向，她也會持續推動提升身心障礙者權益。