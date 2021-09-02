首批BNT疫苗2日抵台，民眾施打疫苗又多了一種選擇。(資料照，張鎧乙攝)

首批93萬劑BNT疫苗，今天（2日）早上抵達台灣，現場直播畫面可見，一名地勤人員迅速進入艙內後，然後艙門關閉5分鐘左右，等到艙門再度開啟時，「復必泰」字條也消失。中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前證實，首批疫苗外盒包裝印有中文的「复必泰」字樣，但今天抵台的疫苗裝箱外觀卻未見「复必泰」。常在臉書評論時事的藥師林士峰認為，對「复必泰」布條感冒的高層，也太自卑了。

藥師林士峰2日在臉書貼文表示，今天到貨的BNT疫苗，雖然是專案進口貨物，但海關人員還沒執行核對艙單編號等機邊驗放程序，「海關甚至連貨都還沒看到」，桃勤人員就進入貨艙內，然後在艙門關閉的情況下動手腳，恐涉嫌違反海關緝私條例第35條。

林士峰接著表示，海關才因為非洲豬瘟問題被行政院長蘇貞昌當著全國的面飆罵，現在又當著全國的面，讓進口貨物被公然動手腳，情何以堪。如果不是只拿掉布條，萬一是偷取走夾帶私菸的事實或演練，豈不是提供讓有心人士操作的ㄧ個管道手法。

林士峰認為，如果只是為了簡體字的意識形態挑戰海關能力，對「复必泰」布條感冒的高層，也太自卑了，寧可挑戰國內執法能力，也要想辦法不讓媒體在國內拍到簡體字。

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