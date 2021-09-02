苗栗縣議員楊恭林2日召集會勘，縣議員黃月娥、張顧礫及卓蘭鎮長詹錦章都到場聲援。（謝明俊攝）

苗栗縣議員楊恭林2日召集會勘苗140線道區間測速速限問題。（謝明俊攝）

卓蘭鎮當地里長群請反對日夜差別速率。（謝明俊攝）

連接苗栗縣卓蘭鎮及泰安鄉南3村的苗140線，是當地民農民維生重要交通幹道，由於過去時傳石虎路殺事件，縣府為了保護石虎，所以設置苗140線道區間測速，以及日夜間差別速率限速，引來卓蘭鎮民一片反彈聲浪，苗栗縣議員楊恭林2日召開會勘，要求取消日夜速差，與會縣府人員同意在12月間道安會議中提報討論。

苗140線道是卓蘭鎮、泰安鄉南3村，以及台中市和平區、東勢區等地區連通國道1號三義交流道的重要幹道，這些區域又正是葡萄、高接梨等蔬果重要產區，依賴苗140線快速運往台北拍售，卓蘭鎮當地農民、里長、鎮代及縣議員等都一致指出，運送速度往往決定蔬果拍賣價格，有時候慢10分鐘進場，價格可能就會差上10元，所以影響相當大。

據縣府農業處保育科長張葦指出，2019年，苗140線道卓蘭段1年間就傳出13起石虎遭路殺事件，引起動保團體注意，監察院還特地前來調查，縣府為了落實保育石虎，籌資2億設置友善石虎設施，如安全圍籬、穿越涵洞、聲音警告等，2020年石虎殺事件急降只剩1件，今年度至今尚未傳出有石虎路殺事件，顯示相關的保護石虎設施已確實發揮作用。

石虎保護措施中，還包括在苗140線設置長約8點5公里的區間測速照相，以嚴格限止車輛超速，縣府工務處並研擬速限採日夜差別速率，白天為60公里，晚上則降至50公里。

這項擬議措施，隨引發當地居民高度反彈，認為過低的速限將嚴重妨礙農民運送蔬果時效，要求縣府研擬放寬速限，卓蘭當地縣議員楊恭林為此2日召集會勘，縣議員張顧礫、黃月娥、卓蘭鎮長詹錦章以及多名鎮代表、里長都到場表達反對心聲。

包括縣府農業處、工務處、縣警局都派員出席，當場同意待評估報告出爐後，再於12月道安會報中提報討論，來決定是否取消日夜速差。