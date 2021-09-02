證交所表示，展碁國際（6776）未依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」相關規定，訂定及申報處理董事所提出要求之標準作業程序，故處以違約金1萬元，並函知該公司嗣後應確實改善並依規定辦理。