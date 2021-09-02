展碁國際違反重訊 證交所處1萬元違約金 19:472021/09/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，展碁國際（6776）未依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」相關規定，訂定及申報處理董事所提出要求之標準作業程序，故處以違約金1萬元，並函知該公司嗣後應確實改善並依規定辦理。 納諾＊-KY違反重訊遭處違約金一萬元 消基會抽驗16件魚漿製品 1件未標示過敏源 #展碁國際 #證交所 #違反重訊 #違約金 #未依 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 號稱從未賠錢 奧創國際投資涉吸金逾5億 檢警拘提8嫌 16:362021/09/02 社會 全台禁廚餘首日 宜蘭查獲1養豬場違反禁令遭罰8萬 17:362021/09/02 生活 貨艙內拆貨物外觀布條 此舉恐違反海關緝私條例 17:262021/09/02 生活 超爽職缺當誘餌 投資公司3年涉吸金7億檢調搜索 10:202021/09/02 社會 好友酒後口角互砍見骨 只因不滿愛炫耀「天龍國人」 11:212021/09/02 社會 運將遇疫情12萬所得放家中 蜘蛛盜爬窗潛入全偷光 15:282021/09/02 社會 手搖飲標示不實 10家挨罰36萬 04:102021/09/02 生活新聞 百貨周年慶開跑 珠寶腕表打頭陣 04:102021/09/02 時尚消費 數位人才最搶手 資展國際成孕育搖籃 12:002021/09/02 寶島 北市深夜不平靜 5人持刀追砍上演飛車追逐 警速逮9人 17:422021/09/02 社會 張伯維酒駕撞警車 扣薪禁賽1年 04:102021/09/02 社會新聞 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 威力彩27億得主800元「包牌」被質疑 台彩緊急改口 - 財經 - 工商 京東方董座抱屈市值被低估 買億元庫藏股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。