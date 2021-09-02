過去受到網友好評的「Kenji健司X辻利煎茶點心禮盒」，今年採全聯與7-11通路販售，即起7-11至9月12日止、全聯至9月16日止，皆可預購取貨，預購價每盒450元。

Kenji健司與辻利茶鋪聯名推出的禮盒，秉持職人精神，以日本工廠最高規格條件生產，使用清雅回甘的日本國民茶－煎茶，搭配馥郁濃醇的兩款抹茶甜點－抹茶巧酥脆片、抹茶法蘭酥，不用出國也彷彿置身日本和風茶屋。輕巧的獨立包裝，方便甜食愛好者享受美食，又兼顧熱量控制，送禮自用兩相宜。