新冠肺炎疫苗第二類對象膨脹，被外界質疑是「特權疫苗」，但民進黨立委反擊指出，國民黨執政的4縣市造冊最多，讓國民黨台北市議員王鴻薇直言是想轉移焦點，還反酸感謝綠委肯定藍縣長守護第一線。

王鴻薇指出，綠委大張旗鼓開記者會要攻擊這4縣市，結果翻開一看，幾乎都是鄰里長打疫苗，這些鄰長背黑鍋，直指他們是高官，何其無辜？且這項規定還是縣市向中央建議，將鄰長要納入施打對象，中央考慮後正式宣布造冊就能施打，中央一發布這項規定，各縣市比照辦理，但是卻遭到選擇性公布，這樣陷地方政府於不義，良心何在？

王鴻薇表示，依照原本規畫，第二類維持防疫量能第四點人員，就是實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員，含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員。

另外，高風險接觸者也有規定，要優先保障實際執行居家檢疫工作的第一線人員，把疫苗花在刀口上，王狠酸，「綠營現在是在變相肯定這些地方父母官嗎？綠營又想打臉誰了？」

王鴻薇也說，千萬不要忘記，目前第二類對象膨脹到要29萬，這4個縣市也才2萬人，剩下27萬是什麼？還要中央不要選擇性公開，「別忘了，今年6月立法院開臨時會時曾經決議要公布第二類政府官員接種名單，這些綠營立委是怎樣投下反對票阻止真相，只用片段抹黑，這種政治惡鬥的手段，讓人不齒。」