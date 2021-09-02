李智凱與御醫周文毅示範復健方法。（年代提供）

李智凱在節目上示範幾招柔軟度和肌耐力的訓練。（年代提供）

鞍馬王子李智凱帶東奧銀牌，獨家上《聚焦2.0》分享奪牌之路，右為主持人高文音。（年代提供）

李智凱（中）和醫療團隊上《聚焦2.0》。（年代提供）

勇奪東奧銀牌的「鞍馬王子」李智凱日前上《聚焦2.0》曝每日訓練菜單，他說自己練體操至今，只剩大腦沒受傷，還曾從鞍馬上摔下縫了6針，即使打石膏拄拐杖，也會立刻出發下一個訓練，連醫生都心疼，忍不住大讚：「這就是金牌運動員的特質！」

他6歲開始練體操，曾因無法克服國際賽的恐懼，被教練林育信罵「抗壓低」、「一輩子不過如此的運動員」。李智凱調整心態後，靠著意志力和魔鬼訓練，在國際賽屢屢大放異彩，招牌動作「湯瑪士迴旋」甚至被列為世界教科書等級。

2017年世大運，李智凱憑高難度湯瑪士迴旋勇奪體操金牌，讓世界看見台灣選手的實力，華麗流暢的動作，讓國外選手紛紛鑽研效法，對此李智凱一點也不擔心被超越：「我是從小就被教練積極訓練這個動作，特色是流暢漂亮，讓裁判有記憶點。」

20年磨一劍，李智凱從每天早上9點開始訓練基礎動作，中午進行復健治療，下午繼續專項訓練直到晚上9點，日復一日練習，練到10隻手指頭都長繭。訓練過程更是受傷無數，腳踝骨裂、韌帶裂開、出現雞蛋大的血腫都是常有的事情，李智凱因此很感謝醫療團隊的幫助，讓他可以在受傷後以最快速度回到場上訓練，隨隊醫生都讚他忍痛力超強，他也現場示範幾招柔軟度和肌耐力的訓練。

但比起身體上的疼痛，心理上的焦慮才是李智凱的罩門，曾被貼上「國內賽一條龍，國際賽一條蟲」的標籤，一次國際賽落馬，教練林育信崩潰，要李智凱克服比賽壓力，不然一輩子只會如此而已，甚至烙下重話：「陪你出來玩，我是不要啦！」也因為教練的激將法和團隊的扶持，李智凱漸漸扛住賽場壓力，在東奧奪得銀牌，和林育信相擁而泣，令人動容。

一路走來李智凱說：「非常感謝教練，每次訓練受傷時，心裡都會很焦慮難過，也感謝家人和醫師團隊的陪伴！」更多精彩內容請鎖定本周六晚8點於年代新聞50頻道播出的《聚焦2.0》。