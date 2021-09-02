有日本「最神秘女優」稱號的河北彩花，18歲出道就以甜美外貌和魔鬼身材成為許多男性的D槽女神，當時她不玩社群和不參加公開活動露面，意外更讓人對她充滿好奇，但拍謎片半年卻突然消失；時隔3年左右河北彩花驚喜復出，她透露當年被親友發現拍謎片，才不得不神隱，如今強勢回歸，還開啟推特曬出各種誠意照，大票老司機都爭相恐後上車朝聖。

現年21歲的河北彩花在2018年出道，當時半年內就拍了6部謎片，甜美臉蛋又身高169公分還加上超有料上圍，馬上在女優界掀起轟動，還被認為是三上悠亞後新一代AV天后；但不知道河北彩花發生什麼狀況，突然在AV界消失，當年她的個人資訊都很神秘，也沒有使用社群，所以神隱也沒人知道發生什麼事。

沒想到消失3年左右的河北彩花，今年6月驚喜宣布回歸拍謎片，甚至開啟推特，片商將她當年作品集結再次發行，也立刻攻占排行榜，被外界看好是新一代AV天后；日前河北彩花也特地回應消失多年的原因，「因為被家人抓到偷拍謎片，和親友否認也沒用，非常困擾只好取消所有工作」。

河北彩花此次回歸也一改神秘風格，開啟推特經常發文和曬照，吸引大票老司機追蹤，怕錯錯她的消息；推特上各種超有誠意的清涼照，和拍攝謎片的花絮或宣傳影片，都吸引大票粉絲按讚分享，人氣相當火熱。