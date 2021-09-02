鄭雨盛、孫藝真在片中迅速閃婚，婚後生活相當甜蜜。（甲上提供）

氣質女神孫藝真近年憑藉著韓劇《愛的迫降》事業聲勢再攀巔峰，重感情的她每次回顧重要作品時，必定提到的就是成名作《腦海中的橡皮擦》，片中她搭擋性格男神鄭雨盛不顧眾人反對熱戀閃婚，牽起一段年齡相差九歲的虐心戀情，至今仍然是粉絲心中的浪漫經典，電影即將於9月10日全台上映4K修復版。

《腦海中的橡皮擦》是孫藝真與鄭雨盛的初次合作，孫藝真在片中是個天真單純的千金小姐，意外遇上外表帥氣的建築工人鄭雨盛，即使彼此身份懸殊，孫藝真仍然主動展開各種倒追攻勢，就像在《愛的迫降》世理總是大膽追求真愛，用甜美笑容融化了原本看似冷酷的鄭雨盛。

現在已貴為影帝的鄭雨盛，在接演《腦海中的橡皮擦》前多是演出動作片，他透露當時在下午兩點拿到該片劇本，看完之後深受感動，還立刻打電話恭喜導演將產出一部傑作，約導演李宰漢出門喝酒聊天，並在12小時內點頭接演，可見電影魅力十足。

鄭雨盛身為鑽石級單身漢，戲外行事低調鮮少認愛，唯一承認過的對象只有因韓劇《上流戰爭》再度爆紅的李智雅，當他遇到這部情感豐沛的電影，也對角色個性大方表示看法：「這是一部需要表達「愛情」的電影，而哲洙這個角色一生都在逃避愛人，遇到秀真後才打開他的心房，這也讓我用不同眼光看待愛這件事，並理解去愛人其實是一件多麼困難的事情。」

片中孫藝真飾演一名正值新婚甜蜜期的年輕人妻，卻不幸罹患了早發性阿茲海默症，逐漸忘記心愛的丈夫鄭雨盛，甚至對著鄭雨盛呼喊著前男友的名字，鄭雨盛卻必須隱忍下悲痛心情，故作無事陪伴在妻子身邊，讓粉絲看得相當難過。

鄭雨盛也坦言演出純愛電影比飾演動作電影更困難，因為需要消耗更多心力去呈現多場內心戲，並發自內心地說：「學到許多年紀漸長後的人生課題，哲洙和秀真之間的愛情教了我很多事，並帶來過去從未有過的啟發。」態度真誠道出對愛情與人生體悟，再度融化粉絲的心。