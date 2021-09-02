中央疫情指揮中心1日宣布15日起長程航班入境已完整接種機組員仍需進行5天居檢加9天自主健康管理，有機師對此無奈表示，7月好不容易鬆綁居隔政策讓機組員身心狀況稍有喘息，但現在又要緊縮恢復居隔，直呼機組人員「真的受不了」。

因應新冠病毒變種株Delta國際間肆虐，雖7月機組員居隔政策稍有鬆綁，但中央疫情指揮中心宣布15日起長程航班入境已完整接種機組員仍需進行5天居檢加9天自主健康管理，居隔政策的緊縮讓不少機組員直呼吃不消，有機師表示，現階段機組人員身心狀況處崩潰邊緣，如再緊縮機組員身心狀況恐是雪上加霜，更可能進一步影響飛行安全。

機師表示，依照規定機組人員出國後僅能待在防疫旅館，館方更是僅提供「一次性房卡」讓機組人員毫無外出可能，直到要返回國內才會從旅館出來，強調與國外接觸感染的機會並不高，並進一步表示，居隔政策期間機組員的生活空間僅有機艙及防疫旅館，直呼空間狹窄對身心狀態已造成嚴重的影響。

隨著居隔日久，不少機組員身心狀況亦出現各樣挑戰，機師指出，在連續1年半的居家檢疫生活中，機組員不僅與家人相見日少，自由活動的時間也遠遠低於一般民眾，導致許多機師在精神緊繃狀況下飛行，甚至已有機師因為心理狀況不佳被評估為不適合飛行，事態相當嚴重。

此外，機師也指出，這樣的政策僅針對機組人員，但實際上最容易接觸確診者的醫護人員、檢疫人員卻沒有這樣的隔離規定，質疑是否對機組員有歧視的狀況，機師強調，機組員仍支持政府防堵Delta病毒入侵，但仍希望政府防堵病毒之餘，應同時考量機組人員身心狀況才能制定出適當可行的政策。