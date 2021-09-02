北市體育局2日舉辦「臺北市運動有功團體及人員表揚典禮」，今年適逢2020東京奧運，特增設「2020東京奧運優秀選手與教練獎」以表彰選手及教練，射箭男團銀牌鄧宇成、空手道銅牌文姿云、拳擊銅牌黃筱雯，及體操好手唐嘉鴻皆出席領獎。

台北市長柯文哲今天下午出席「北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」致詞表示，今天共有46個獲獎者，特別增設東京奧運優秀選手與教練獎，感謝爭光的選手與教練，另頒發感謝狀、獎勵金及慰問金。

射箭男團銀牌鄧宇成、空手道銅牌文姿云、拳擊銅牌黃筱雯，以及體操好手唐嘉鴻皆會出席領獎。文姿云笑稱，柯文哲在視訊的時候比較緊張，頒獎沒有說到太多的話，但是可以空下時間鼓勵我們，已經是非常感謝他了。

本次典禮共頒發有「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優體育團體及個人獎」、「運動推手奬」、「推動運動性別平等獎」、「2020東京奧運優秀選手與教練獎」及「終身成就獎」等，共計46名獲獎者。

2020東京奧運優秀選手與教練獎，選手部分包含黃筱雯（拳擊）、鄭怡靜（桌球）、林昀儒（桌球）、鄧宇成（射箭）、唐嘉鴻(競技體操)、文姿云（空手道）、王齊麟（羽球）；教練部分則有劉宗泰（拳擊）、鄭佳奇（桌球）、翁士航（競技體操）、黃昊昀（空手道）。

終身成就獎部分，由現任2021年全國運動會台北市女子網球隊陳南教練獲頒，體育局表示，陳南教練持續教導網球已逾50載，目前依然在球場上持續訓練工作。陳南帶領北市中山國小網球隊獲得教育盃超過30年的冠軍；帶領北市新興國中網球隊獲得超過12次的全中運冠軍；帶領北市男子網球隊在團體賽獲得超過7次的冠軍；更培養出一位亞洲從來沒有過的世界青少年網球球王楊宗樺。