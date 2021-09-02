台灣「拳擊女王」陳念琴將拳擊動作融入開球。（樂天桃猿提供）

台灣「拳擊女王」陳念琴2日為樂天桃猿開球，生涯第2次為職棒球隊開球，這次她直接挑戰站上投手丘，投球前她先設計一套拳擊動作後球直接進到開球捕手陳俊秀手套中，同時她也希望能將自己在擂台上的霸氣帶給猿隊球員。

陳念琴之前曾在2013年為義大犀牛開球，這次再度擔任開球嘉賓，她挑戰直接站上投手丘開球，她笑著說：「他們對我期待很高，這對我來說是個挑戰，對我有所期望就去闖闖看，把最好的球投出來。」

開球前陳念琴特別設計了一套拳擊動作，十分流暢並成功將球投進陳俊秀手套中，她坦言自己其實很緊張，自己開球前也有看了一下其他人的開球表現，「很怕自己會挖地瓜，但樂天隊上有很多都是阿美族的，給我很多鼓勵，就有比較輕鬆一點。」

陳念琴表示，這次開球比上一次的表現還要好，今天也將自己的經典名言「WAWA NO PANGCAH（我是阿美族的小孩）」穿上身，「我是阿美、布農的孩子，這也是我的經典名言，在東奧16強晉8時我也有喊了這句話，希望能把這個士氣帶給大家，而69是我比賽量級，所以特別選這個背號。」

接下來陳念琴將出賽10月全運會，11、12月可能也有世界盃要參加，但現在因疫情仍未定，接下來就要迎接2022年杭州亞運，「其實剩不到400天就要到亞運了。」