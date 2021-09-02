油脂、肉品大廠大成（1210）集團董事長韓家宇看好植物肉市場未來成長性，確定砸10億打造新廠專門做植物肉，新食成總經理詹金和2日指出，目前還在桃園富岡與嘉義馬稠後兩地評估，初估二年後投產，產能目標上看20億元。

大成集團2019成立Neo Foods新創肉團隊、2020年初建立新食成公司，今年2021年新創植物肉產品已陸續上市；詹金和表示，大成過去60多年來，開發各種不同類型的動物蛋白產品，現在則啟動植物蛋白產品開發，以Neo Foods來說即耗時一年半研發，除了技術優勢，大成擁有大宗原物料採購、基礎研發、通路垂直整合以及調理食品深加工技術等優勢，新創肉與調理植物肉的價格更具競爭力，較之目前市面肉品價格接近、甚至更低，且包括目前上市的餐飲業包括勝博殿、檀島、岩島成與新創肉自屬餐廳Gino Green的套餐價格均比植物肉龍頭beyond Meat所推漢堡餐便宜一半。

詹金和說，目前美國市場已啟動試水溫階段，首推北美市場所熟悉的台灣料理三杯雞、宮保雞丁新創肉，已於8月首批出貨至美國超市上架，現階段除了在大成集團旗下餐廳可吃到之外，Neo foods冷凍調理食品可在大成官網安心購、momo、pchome、樂天與蝦皮網路平台上購買，實體店則陸續舖貨至7-ELEVEN、全家及各大超市賣場通路販售。