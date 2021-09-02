動作片巨星傑哈巴特勒（Gerard Butler）大銀幕英雄形象深植人心，曾英勇營救總統、甚至地球全人類的他，這次在24日全台上映的最新動作電影《高玩殺手》中，一反常態飾演一位殺人不講道理、只求使命必達的專業殺手鮑伯，為了拿下躲進警察局的追殺目標，竟不擇手段也把自己搞入獄，不惜在監獄裡大開殺戒。

傑哈巴特勒說：「鮑伯維迪克這個角色對我來說是全新戲路，他只在乎完成任務，道德感比較模糊，導演給我很多自由發揮的空間，詮釋起來充滿樂趣。」而導演喬卡納漢 （Joe Carnahan）也大讚：「傑哈就是有股神奇的魅力，就算演的是壞蛋角色也能讓人馬上喜歡上他。」

《高玩殺手》2日公布電影預告中，由漫威系列反派「十字骨」法蘭克葛里洛（Frank Grillo）飾演的騙子泰迪，因為惹禍上身而遭到追殺，為了活命故意招惹警察被捕，本以為逃過一劫，沒想到追殺他的殺手，由傑哈巴特勒飾演的鮑伯維迪克比他更瘋，二話不說撞爛警車被直送監獄只為了幹掉他，而另一位變態殺手也聞風而至。

究竟在一個騙子、兩位殺手和一群警察所激起的腥風血雨中，誰能活著笑到最後，成為這場殺戮遊戲的最大贏家？ 製片艾瑞克哥登（Eric Gold）形容：「這部片不斷在翻轉觀眾的認知，你以為自己知道誰是好人、誰是壞人，但在經歷槍林彈雨後一切又被重新推翻，在生死關頭所有事情都充滿變數。」