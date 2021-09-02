台南市楠西區2日晚間地震芮氏規模4.7 尚無傳出災情 19:312021/09/02 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市楠西區2日傳出芮氏規模4.7地震，民眾有感但台南市消防局尚無傳出災情。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市2日晚間6時56分傳出地震，震央在楠西區，深度4.7公里，芮氏規模4.7，，部分民眾感覺地震搖晃，直呼「超晃」、「太大了吧」，台南市消防局尚無通報災情，南科園區、高鐵行控中心未受影響。 微軟硬體發表會9／22登場 傳Surface新品現身 艾達災損上看200億美元 灣區煉油廠重啟運作 #楠西區 #日晚間 #芮氏規模 #4.7 #尚無 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Mu變異株現蹤39國 美已爆2065例最多 13:282021/09/02 國際 台股加速增加新籌碼 2022年增資可採總括申報 17:552021/09/02 財經 南非女返台奔喪染疫 PCR三採陰隔天突轉陽 Ct值僅21 15:582021/09/02 生活 陸主導首二維碼碼制國際標準正式發佈 17:092021/09/02 兩岸 啟動快速通關上市計畫 晶瑞光邁大步 16:562021/09/02 財經 京東方董座抱屈市值被低估 買億元庫藏股 17:192021/09/02 財經 高圓圓穿背心短褲騎單車無PS圖曝光 網友怒回：跟趙又廷有仇 11:552021/09/02 娛樂 90萬劑BNT來了！這4種人不能打 8大副作用一次看 07:302021/09/02 生活 百貨周年慶開跑 珠寶腕表打頭陣 04:102021/09/02 時尚消費 張伯維酒駕撞警車 扣薪禁賽1年 04:102021/09/02 社會新聞 長佳智能2日申請登錄興櫃股票 12:362021/09/02 財經 生活熱門新聞 更強雷雨來了 明起這裡雨最大 下周恐又有颱風 - 生活 貨艙內拆「復必泰」布條違不違法？關務署回應令人咋舌 - 生活 鼻塞一個月張嘴就散發腐臭味 中年男就診結果醫嚇壞：三期了 - 生活 一天可以吃幾顆蛋？營養師揭正解 6種人要特別注意 - 生活 台灣首例Mu變異株確診 羅一鈞證實：60歲女打過2劑BNT - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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