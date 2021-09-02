中經院證實 台中購物節有效帶動在地經濟發展

台中市府去年舉辦臺中購物節宣稱效益驚人，1元消費可創造223元效益，消費登錄金額90億元，市府委託國家級智庫中華經濟研究院研究結果，確能有效帶動臺中在地經濟。

經發局長張峯源表示，市府為求獨立客觀分析購物節實質效益，特地委託國家級研究單位中華經濟研究院，利用投入產出模型推估經濟效益，消費總額排除不具產業關聯效果的「土地」4.4億元後，以83.2億元做為投入項目，採用以國產品交易表為基礎所建立之需求面投入產出模型，進行模擬推估。據中經院研究結果，購物節對「在地經濟」產值帶動效果平均約90.14億元、GDP創造效果平均約33.52億元、就業支持及創造效果年均約4702人次；購物節對臺中在地就業支持及效果顯著，占全國總效果73％、經濟產值效果51％、GDP創造效果39％，每創造1元的消費，可帶動總體經濟產值達1.75~2.46元；而創造的經濟效益，有近51％發生於臺中在地，確實有效發揮促進在地經濟效果。

張局長進一步說明，消費83.2億登錄中，「綜合」項目佔9.5億，「其他」項目佔過半的44.7億之部分，在去年購物節登錄金額中，由店家自行登錄主要商品共分12大類別，包括食品、服飾／配件、美妝類、3C家電、生活／居家、運動休閒、車輛、旅宿、餐飲、房地產、綜合類及其他類。其中「綜合類」是包含超商、超市、以及購物中心等店家所進行的消費，屬於「零售業」行業範疇；而佔金額大宗的「其他類別」消費，則是歸類未登錄說明所屬消費類別之店家，但無論何種消費類別，購物節對於臺灣總體經濟及臺中在地經濟皆能帶來正面助益，更間接地帶動上下游生產鏈的相關廠商取得訂單。

經發局表示，面對今年嚴峻疫情帶來的經濟衝擊，店家無不期待購物節帶動的龐大商機。市府將全力舉辦「2021臺中購物節」，搭配中央五倍券帶來的可觀商機，一起把餅做大，歡迎全國民眾來臺中消費，一起拚經濟。