新加坡近來確診案例激增，今天新增187起本土案例，創下連月來的新高。專家分析，隨著檢測增加及自我篩檢普及，發現更多病例是正常現象。

星國昨天新增177起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，其中90例感染源不明。衛生部今天通報，初步確認新增187起本土案例，其中113人目前感染源不明，另有4起境外移入。全國累計6萬7991人確診，目前病故人數維持55人。

新加坡先前COVID-19疫情趨穩，8月中旬以來逐步放寬防疫措施，包括已完成疫苗接種者可在餐廳內用、最多5人一桌；允許更多員工重返辦公場所上班；完整接種者可參與現場表演、宗教聚會、會展等大型活動，最多可達1000人。

不過，新加坡放寬防疫措施後，近來本土案例不斷上升，已連續10天新增本土案例都在百例以上。不少當地民眾對連日上升的確診案例感到擔憂。

除了本土確診案例攀升，感染源不明的病例也呈上升趨勢。衛生部昨天指出，過去一週感染源不明案例已從先前的112例增至253例。

對此，星媒引述傳染病專家分析指出，雖然全面禁止任何社會活動最安全，但這將影響許多人的生計，隨著新加坡逐步開放，感染源不明的案例將不斷增加，恐達每天300至500起，因此接種疫苗非常重要。

另一名專家表示，隨著當局檢測行動增加及居家快篩普及，發現更多病例是正常現象。感染源不明案例增加的原因包括Delta變異株的高傳染力，專家認為，當疫苗接種率達到一定程度，例如接近9成，就只需要控制重症及死亡人數即可。

人口約570萬的新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫。據衛生部統計，截至8月31日，星國8成人口已完整接種，83%至少接種一劑。

專家也認為，在新加坡邁入生活新常態，逐漸將COVID-19視為地方性流行病之際，近期感染源不明案例增加並不會讓新加坡放慢解封的腳步。

星國總理李顯龍日前表示，新加坡原本採取「病例清零」的策略，現在正小心翼翼轉向「與病毒共存」。逐步開放後，每天確診案例可能會增加，但政府會關注住院及病危人數，確保醫院量能足以應付。

衛生部昨天表示，有22名重症患者需要輸氧治療，5人情況危急、收治於加護病房。