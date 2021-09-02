新光三越台北信義新天地A11以「時尚潮流」為底蘊，8月先改裝2樓，打造跨界設計師選物專區，10月中日本選物店「Niko and…」、全台獨家的網拍實體店「LOVFEE」將進駐B1，持續與18至25歲Z世代接軌，目標成為最熱搜百貨地標。

新光三越台北信義新天地A11 B1改裝出清，BONNY&READ全館飾品買3送1。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11 B1改裝出清，BONNY&READ糖霜小熊軟糖耳環210元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11 2樓結合台灣、日本、美國設計師服飾，集中4間鑽飾品牌，打造成跨界設計師選物專區，獨家引進2家台灣設計師品牌，有日式簡約個性配上法式優雅的「YUWEN」，與曾獲第12屆美國IDA設計大獎流行包包銅牌獎的「Darker Than Black Bags」手工設計師皮革包；及百貨首發Rami獨家導入日本人氣珠寶品牌Rosette。9月24日至10月31日還會有2021臺北時裝周「全新概念限時快閃店」。

新光三越台北信義新天地A11 B1改裝出清，Keds小白鞋推出指定鞋款990元。（新光三越提供）

B1則於9月14日前改裝出清，逾42家服飾、飾品、潮流品牌3折起，Keds小白鞋指定鞋款均一價990元、BONNY&READ全館飾品買3送1、Tescom整髮器下殺3折。