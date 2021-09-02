嘉義縣義竹鄉一處畜牧場被鄰近居民抱怨臭氣滿天飛，2日協調會上，出席居民代表轟生活品質大受影響。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉一處畜牧場被鄰近居民抱怨臭氣滿天飛，2日縣議員黃金茂（右）和自救會代表一同跟業者協調，並限業者1個月內完成改善。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉一處畜牧場被鄰近居民抱怨臭氣滿天飛，2日義竹鄉長黃阿家（左）和自救會代表一同跟業者協調，並限業者1個月內完成改善。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉一處畜牧場被鄰近居民抱怨臭氣滿天飛，2日協調會上，業者陳坤澤（右）低姿態展現誠意，承諾1個月內完成改善。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉一處養豬場被鄰近居民抱怨臭氣滿天飛，已嚴重影響周邊傳芳村、岸腳村和義竹村一帶住戶，連義竹國中師生都得忍受豬屎味，今2日自救會長劉俊毅帶20多名居民代表和業者協調，雙方達成共識，限期業者1個月內改善。

劉俊毅說，該畜牧場2020年未申請農業用地作農業設施容許使用，就自進行增擴建，並增加養豬數量，導致臭氣持續飄散，周邊居民深受其害，且養豬場距離最近村莊住宅及義竹國中都不到500公尺，是否符合規定？

劉俊毅說，2020年8月27日曾與業者開過協調會，要求業者針對汙水及臭味問題，建議降低養豬密度、增設擋牆高度及噴霧除臭設施，但至今未見改善。

住家緊鄰養豬場的翁姓婦人說，之前舊場還在經營時，還不至於這麼臭，自從新的業者接手後，豬屎味臭到連友人到家中做客都受不了，還說「這種環境怎麼住人？」

今協調會上，鄉長黃阿家、議員黃金茂都出席居中協調，要求畜牧場用誠意解決問題，養豬場副總經理陳坤澤低姿態表達歉意，表示畜牧場目前飼養3000多頭豬，汙水設施已改進，也會請專家協助解決臭味飄散問題，會在1個月內改善。

劉俊毅說，因業者是買舊場重新飼養，所以不受法令住宅距離等限制，加上採傳統方式養豬，持續飄散臭氣讓居民受不了，要不是疫情不能群聚，大家早就出來抗議，希望業者真能只親口承諾，在1個月內改善完成，否則就是持續性抗爭。