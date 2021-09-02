不少業者都會標榜「純手工」強調商品的職人精神，近日卻有民眾在Google評論上貼出照片公然吐槽店家，稱「吃不出來和機器包的有何差別，說手工只是噱頭罷了吧？」沒想到業者在留言底下正面迎擊，定格放大照片還原真相打臉，讓網友笑翻直呼「純手工認證！」

一位女民眾在水餃業者的Google評論下方給了2顆星負評並稱「吃不出來和機器包的有何差別，說手工只是噱頭罷了吧？」(摘自爆廢公社公開版)

一位女網友在臉書社團上「爆廢公社公開版」貼出一家水餃業者的Google評論，消費者「陳小姐」給了2顆星負評並留言道，「說是手工水餃，但我真的吃不出來和機器包的有何差，應該跟很多市面上的水餃一樣，說手工只是噱頭罷了吧。」隨後貼出購買水餃的照片。

沒想到，業者隨後就在下方回覆陳小姐的評論，並將原圖定格放大，針對一處用紅色圓圈做特寫，淡定表示「我想我們家的水餃是不是手工的，從你拍的照片就能很明顯的分辨。」仔細看放大後的畫面，水餃皮上出現經按壓過的指紋。對此原PO也佩服寫下，「不是噱頭」。

看完雙方一來一往的攻防後，網友也笑翻表示，「純手工證明！」、「老闆手工印花認證」、「老娘包的水餃連哀鳳都能解鎖，厲害吧」、「看來打臉之前相素畫質很關鍵」、「以後大家吃手工水餃都在找指紋了」。

不過，有網友認為，水餃究竟是不是手工並不是重點，主要是內餡要好吃。陳小姐認為不好吃，但業主卻會錯意，還貼水餃皮上的指紋來證實確實是手工做的。「表達意思不一樣吧，意思就是很普通跟機器做的味道差不多」、「陳小姐重點應該是內餡跟機器做的一樣不飽滿難吃吧」、「手工歸手工，味道歸味道，手工不一定要好吃啊」。

一位待過水餃工廠的網友更分享，「所謂的手工很多都是機器包好以後再讓外勞手工捏花，然後包裝就寫手工水餃」。