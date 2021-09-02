為改善交通事故，桃園市交通警察大隊8月23日起在桃園裝設20處闖紅燈執法照相設備，1日首日上路，共偵測到207件違規闖紅燈，最多為桃園市大園區三民路二段、航勤北路口，1天拍到42件。

警方表示，為減少交通事故，因此向中華電信租用20處闖紅燈執法照相設備，8月23日至31日宣導，期間偵測到1355件違規，平均每日150件。1日正式上路，共有207件違規。前3名分別為「大園區三民路二段與航勤北路口」42件、「龜山區萬壽路一段與中正路口」22件、「龜山區華亞三路與振興路口」20件。

警方分析，桃園市大園區三民路二段與航勤北路口是桃園機場的出入口，上下班時間車流多。桃園市龜山區華亞三路與振興路口有點Y字型，位於華亞園區出入口。第三名則是龜山區萬壽路一段與中正路口，鄰近工業區。警方指出，1、3名道路都是Y字型，道路最外側駕駛都會以為往來車輛皆在視線範圍內，因此闖紅燈狀況較多。

警方表示，挑選的20處去年時發生363件交通事故，專案上路後，預計可以降低3成事故。執行半年後視成效滾動檢討，設置地點是否該續留或更換，甚至增加。警方呼籲，闖紅燈容易產生不必要交通事故，還是要遵守交通規則，不要貪快。