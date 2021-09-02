雲林縣斗六市公所為幫助創世基金會所服務的植物人及其家庭，2日在斗六廳舉辦「群星義賣挺雲林創世」活動，由斗六市長林聖爵與藝人梁佑南、陳子強等人義賣文旦、月餅，呼籲大眾發揮愛心，幫助創世植物人安養。

受到疫情影響，社福團體的募款減少，創世基金會斗六院因此與在地小農合作，推出文旦禮盒、中秋月餅義賣，並邀金牌主廚阿賢師以文旦為食材，製作「花好柚香鮮蝦和風沙拉」，將文旦果肉做成清爽香甜的涼拌菜，與大家一起享用。

梁佑南、陳子強、元六、鍾天、洪喻蕎、羽庭、林奕妘、嚴常銘等藝人，在現場賣力行銷斗六文旦，強調文旦味甜、高纖、熱量低，是大魚大肉後瘦身減重最佳良伴。

現場並推出曾榮獲頭等獎的斗六朱丹灣文旦，堅持有機栽培、使用草生栽培農法，完全無農藥施作的高品質文旦，口感扎實豐富、清香宜人，呼籲大眾發揮愛心認購助創世植物人安養。

林聖爵表示，照顧弱勢鄉親是他最重要的施政項目之一，感謝創世基金會持續照顧在地清寒植物人家庭，讓鄉親不用為了臥床家人身心俱疲，市府長期關注弱勢需求，有安定的家庭才有安和的社會，大家一起來努力。

創世基金會指出，受疫情影響，上半年大型活動紛紛停辦，創世斗六清寒植物人安養院目前照護42名植物人，每名植物人1個月需4至6萬元支出，每月必要支出達100多萬元，邀請社會大眾認購文旦、月餅禮盒，發揮力量做愛心，詳情請至臉書搜尋「創世基金會斗六院」粉絲專頁。