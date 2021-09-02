新華社報導，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正2日在北京通過視頻方式會見來華訪問的美國總統氣候問題特使凱瑞。韓正表示，中美應對氣候變化合作要回歸到《巴黎協定》這一重要基礎上來。

韓正表示，中國在應對氣候變化方面作出了巨大努力，也取得了顯著成效。中國國家主席習近平提出的中國力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標願景，體現了中國堅決履行《巴黎協定》、持續強化應對氣候變化的行動和決心，以及中國對推動構建人類命運共同體的責任與擔當。在應對氣候變化問題上，中國一直是言必信、行必果。

韓正指出，中美應對氣候變化合作要回歸到《巴黎協定》這一重要基礎上來。希望雙方聚焦落實《中美應對氣候危機聯合聲明》，在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標、原則下繼續努力，為全球應對氣候變化作出貢獻。

韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提。希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

凱瑞表示，美中應保持建設性接觸，共同應對全球性挑戰。美方認同中國為應對氣候變化所作巨大努力，願與中方加強接觸溝通，加緊落實《巴黎協定》，共同應對全球氣候變化威脅。