黃金價格回升近五個交易日都維持約在1815美元／盎司，和國際美元近日的歇息走勢，剛好呈現反勢。澳盛銀行2日分析大宗商品市場，從銀行研究團隊的模型推算，金價應該有到2000美元／盎司，目前處於被低估價位，主因是美元受到聯準會談話的支撐，導致黃金陷入空頭，估計短期就算有衝刺力道，約到1900美元／盎司就頂了。

澳盛銀大宗商品研究團隊指出，聯準會上周末表態將採取謹慎方式縮減資產購買，美元和債券收益率隨之下跌，給了黃金上漲的機會，連續五個交易日站在1815美元／盎司上下。另一方面，地緣政治緊張局勢加劇支撐了避險投資需求，都是黃金走升的推力。

「黃金仍受制於貨幣和債券市場變動的牽制」，該團隊指出，利率、美元都會影響金價走勢，和美元有很強的負相關性，當通膨上升、利率下降且美元疲軟時，黃金表現最佳。惟，需注意的是這些要因很少會朝著同一個方向移動，因此很難評估黃金的公允價值。

澳盛銀的黃金估值模型，目前表明黃金價格被低估，低估的價格約150美元／盎司。由於美元在經濟增長趨於穩定情況下，近日略微走軟，澳盛銀估計國際金價將小幅走高，因此維持1900美元／盎司的短期目標價。